Gruppo Cap entra nel ' Leading Utilities of the World'

In occasione del Global Water Summit svoltosi a Madrid, Gruppo CAP ha annunciato il suo ingresso nel Leading Utilities of the World, un network internazionale che raccoglie le aziende del settore idrico considerate più innovative e performanti a livello mondiale. Questa adesione permette al gruppo di far parte di un elenco selezionato di aziende che operano nel settore idrico a livello globale, rafforzando così la propria presenza internazionale. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà del settore e ha posto l'accento sulle sfide e le innovazioni nel campo dell'acqua.

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Milano, 20 mag. (Adnkronos) - In occasione del Global Water Summit di Madrid, Gruppo CAP ha fatto il suo ingresso ufficiale nel Leading Utilities of the World (LUOW), l'esclusivo network internazionale che riunisce le aziende idriche più innovative e performanti a livello globale. Un traguardo importante per la green utility che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Città metropolitana di Milano, che diventa così una delle pochissime eccellenze italiane – ad oggi se ne contano solamente altre due – a far parte di questo circuito ristretto. Il network LUOW è concepito non solo come un riconoscimento per i traguardi raggiunti, ma come una vera e propria piattaforma di condivisione strategica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gruppo Cap entra nel 'Leading Utilities of the World' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Husband Caught Cheating with Mistress in the Office, Wife Exposes Them and Leaves Him Broke Sullo stesso argomento Gruppo Cap, ecco i nomi nel nuovo Cda: pronto il piano da un miliardo per l'acqua a MilanoYuri Santagostino rimane alla guida di gruppo Cap per il prossimo triennio nel doppio ruolo di presidente e amministratore delegato. Gruppo Cap: Top Utility 2026, vincono sostenibilitàGruppo Cap ha ottenuto il Top Utility Award Assoluto 2026, riconoscimento assegnato da Althesys durante la presentazione del XIV Rapporto Cambiare... Gruppo CAP, ricavi oltre i 500 milioni e investimenti record nel 2025 ift.tt/riuSaVp x.com Gruppo Cap entra nel 'Leading Utilities of the World'L'esclusivo network internazionale che riunisce le aziende idriche più innovative e performanti a livello globale ... adnkronos.com Daredevil: Born Again mostra come Cap abbia ragione a non voler gli Avengers nelle mani di Val (Spoiler di Born Again 2x06) reddit Gruppo CAP ha ricevuto in Senato il premio Economy Legalità e Profitto 2026La green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano è tra le 100 imprese italiane selezionate per legalità, solidità economica e capacità di generar ... affaritaliani.it