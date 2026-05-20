Gruppo Cap entra nel ' Leading Utilities of the World'

Da iltempo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Global Water Summit svoltosi a Madrid, Gruppo CAP ha annunciato il suo ingresso nel Leading Utilities of the World, un network internazionale che raccoglie le aziende del settore idrico considerate più innovative e performanti a livello mondiale. Questa adesione permette al gruppo di far parte di un elenco selezionato di aziende che operano nel settore idrico a livello globale, rafforzando così la propria presenza internazionale. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà del settore e ha posto l'accento sulle sfide e le innovazioni nel campo dell'acqua.

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Milano, 20 mag. (Adnkronos) - In occasione del Global Water Summit di Madrid, Gruppo CAP ha fatto il suo ingresso ufficiale nel Leading Utilities of the World (LUOW), l'esclusivo network internazionale che riunisce le aziende idriche più innovative e performanti a livello globale. Un traguardo importante per la green utility che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Città metropolitana di Milano, che diventa così una delle pochissime eccellenze italiane – ad oggi se ne contano solamente altre due – a far parte di questo circuito ristretto. Il network LUOW è concepito non solo come un riconoscimento per i traguardi raggiunti, ma come una vera e propria piattaforma di condivisione strategica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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