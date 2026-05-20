Green Thinking | Italfimet verso una galvanica sempre più sostenibile

Il 22 maggio 2026, a Arezzo, è stato annunciato che Italfimet sta lavorando per rendere più sostenibile il proprio processo di galvanica. La società, con sede a Monte, sta adottando nuove tecnologie e pratiche che riducono l’impatto ambientale delle sue attività. Si tratta di un passo importante nel settore, che interessa la produzione di rivestimenti metallici. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la compatibilità ambientale senza modificare i processi fondamentali.

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