Green Thinking | Italfimet verso una galvanica sempre più sostenibile
Il 22 maggio 2026, a Arezzo, è stato annunciato che Italfimet sta lavorando per rendere più sostenibile il proprio processo di galvanica. La società, con sede a Monte, sta adottando nuove tecnologie e pratiche che riducono l’impatto ambientale delle sue attività. Si tratta di un passo importante nel settore, che interessa la produzione di rivestimenti metallici. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la compatibilità ambientale senza modificare i processi fondamentali.
Arezzo, 22 maggio 2026 – Italfimet verso una galvanica sempre più sostenibile. L’azienda di Monte San Savino è un punto di riferimento a livello mondiale per lo sviluppo di lavorazioni di metalli preziosi improntate a criteri di responsabilità, efficienza e attenzione all’ecosistema, con un impegno che ha ora trovato espressione nell’avvio di una campagna di informazione e sensibilizzazione denominata “Green Thinking”. Come simbolo di questo percorso è stata scelta l’ape e, di conseguenza, come data simbolo per evidenziare questi valori è stata individuata proprio la Giornata Mondiale delle Api di mercoledì 20 maggio. L’attività di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Italfimet inaugura il quarto stabilimento a Monte San Savino: nasce il polo tecnologico per l’elettronica galvanicaMONTE SAN SAVINO (AR) – Nuovo traguardo per Italfimet, realtà di riferimento a livello internazionale nel settore della galvanica, che ha...
Crotone all’attenzione dell’Amministrazione per una Città sempre più GreenCrotone Città sempre più Green come si evidenzia dal continuo impegno da parte dell’amministrazione comunale.