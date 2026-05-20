Grazzanise folle fuga del latitante | auto contro gli agenti e colpi di pistola durante l’inseguimento

A Grazzanise e Casal di Principe si sono verificati momenti di forte tensione durante un’operazione di polizia volta all’arresto di un latitante albanese. Durante l’inseguimento, l’uomo ha tentato di scappare con un’auto, andando a sbattere contro gli agenti e sparando colpi di pistola. Tre agenti sono rimasti feriti nel corso dello scontro, che ha visto anche l’auto del fuggitivo coinvolta in una fuga ad alta velocità. L’intera operazione si è svolta sotto gli occhi dei residenti, con molte persone che hanno assistito alla scena.

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