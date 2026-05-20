Grazzanise folle fuga del latitante | auto contro gli agenti e colpi di pistola durante l’inseguimento
A Grazzanise e Casal di Principe si sono verificati momenti di forte tensione durante un’operazione di polizia volta all’arresto di un latitante albanese. Durante l’inseguimento, l’uomo ha tentato di scappare con un’auto, andando a sbattere contro gli agenti e sparando colpi di pistola. Tre agenti sono rimasti feriti nel corso dello scontro, che ha visto anche l’auto del fuggitivo coinvolta in una fuga ad alta velocità. L’intera operazione si è svolta sotto gli occhi dei residenti, con molte persone che hanno assistito alla scena.
Momenti di alta tensione nel Casal di Principe e Grazzanise, nel casertano, dove tre poliziotti della Questura di Caserta sono rimasti feriti durante un’operazione finalizzata alla cattura di un latitante albanese. L’uomo, intercettato nel centro storico di Grazzanise dagli agenti della Squadra Mobile, è riuscito a fuggire dopo aver forzato un posto di blocco e dato vita a un pericoloso inseguimento con sparatoria. L’intervento è scattato quando le pattuglie della Polizia di Stato hanno individuato l’auto su cui viaggiava il ricercato. Gli agenti hanno quindi tentato di bloccare il mezzo posizionando le volanti di traverso lungo la strada nel centro storico del comune casertano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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