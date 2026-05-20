Secondo recenti dati di Unicef, il numero di giovani italiani tra i 15 e i 17 anni che soffrono di ecoansia è aumentato del 70 per cento rispetto al passato. Questi adolescenti manifestano incertezza riguardo alle proprie richieste e alle aspettative per il futuro, oltre a esprimere un senso di insoddisfazione verso la vita. Le cifre evidenziano un incremento significativo di questa condizione tra i giovani di questa fascia d’età.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "I dati di Unicef ci dicono il 70% in più dei giovani italiani tra i 15 e i 17 anni soffre di una ecoansia, non sa che cosa chiedere o come aspettarsi qualcosa dal futuro e si dichiara insoddisfatto della vita. Alcuni di questi quando si parla di suicidio ne parlano come cosa normale e, forse, non evitabile". Lo ha detto il presidente di Unicef Italia Nicola Graziano intervenendo alla 'Maratona del bullismo 2026' organizzata dall'Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al Palazzo dell'informazione dell'Adnkronos. "La mia 'bibbia' è la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che è una superfetazione dei principi fondamentali che sono nella nostra Carta costituzionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Graziano (Unicef): "Il 70% in più ragazzi è insodisfatto della vita"

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