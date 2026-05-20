Grano duro Cia Puglia | Ok l’incremento di produzione ma la vera questione è il prezzo
L’aumento previsto della produzione di grano duro in questa stagione è stato accolto con favore da alcune associazioni di categoria, anche se non basta a risolvere le difficoltà che affrontano gli agricoltori. La questione più urgente riguarda i prezzi di vendita, che continuano a rimanere bassi rispetto ai costi di produzione. La produzione più elevata non garantisce automaticamente una maggiore redditività, e le preoccupazioni legate ai margini di guadagno rimangono alte tra gli operatori del settore.
“Il lieve incremento della produzione di grano duro previsto per l’annata in corso è positivo, ma non risolve i problemi del settore cerealicolo. Serve una svolta: nei contratti di filiera, occorre che sia riconosciuto il valore della produzione italiana e dei suoi parametri qualitativi nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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