Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | Raul eliminato il videomessaggio di Joshua Antonella rivede l' ex Pietro

Il 19 maggio si è conclusa la stagione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e seguito da un pubblico appassionato. Durante la serata, è stato annunciato l’eliminato, Raul, mentre un videomessaggio di Joshua ha fatto discutere i concorrenti. Antonella ha rivisto l’ex Pietro, creando un momento di tensione tra i partecipanti. La puntata ha visto anche altri interventi e confronti tra i concorrenti, con commenti in studio di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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