Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | Raul eliminato il videomessaggio di Joshua Antonella rivede l' ex Pietro
Il 19 maggio si è conclusa la stagione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e seguito da un pubblico appassionato. Durante la serata, è stato annunciato l’eliminato, Raul, mentre un videomessaggio di Joshua ha fatto discutere i concorrenti. Antonella ha rivisto l’ex Pietro, creando un momento di tensione tra i partecipanti. La puntata ha visto anche altri interventi e confronti tra i concorrenti, con commenti in studio di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it
Grande Fratello Riassunto Semifinale 8 Dicembre ecco quello che non avete visto.
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