Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | Raul eliminato il videomessaggio di Joshua Antonella rivede l' ex Pietro

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio si è conclusa la stagione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e seguito da un pubblico appassionato. Durante la serata, è stato annunciato l’eliminato, Raul, mentre un videomessaggio di Joshua ha fatto discutere i concorrenti. Antonella ha rivisto l’ex Pietro, creando un momento di tensione tra i partecipanti. La puntata ha visto anche altri interventi e confronti tra i concorrenti, con commenti in studio di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Grande Fratello Riassunto Semifinale 8 Dicembre ecco quello che non avete visto.

Video Grande Fratello Riassunto Semifinale 8 Dicembre ecco quello che non avete visto.

Sullo stesso argomento

Grande Fratello Vip, riassunto finale 19 maggio: Raimondo vola in finale, Raul eliminato, al via il televoto flashTempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara...

Grande Fratello Vip, eliminato, finalisti e riassunto puntata 15 maggio: Manzini contro Lucarelli, Raul vola in finaleTempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in...

grande fratello vip grande fratello vip riassuntoGrande Fratello Vip, riassunto finale 19 maggio: Raimondo vola in finale, Mussolini-Volpe-Dumitras al televotoTempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settim ... today.it

grande fratello vip grande fratello vip riassuntoChi vincerà il Grande Fratello Vip? Quote e pronosticiStasera la finale del reality show condotto da Ilary Blasi. E c'è curiosità sul possibile vincitore: chi è il preferito ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web