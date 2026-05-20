Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | il videomessaggio di Joshua eliminata Lucia

Il 19 maggio si è conclusa l’edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la puntata finale, è stato mostrato un videomessaggio di Joshua, mentre Lucia è stata eliminata dal programma. La trasmissione ha visto la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che hanno commentato gli eventi della serata. La puntata ha segnato la conclusione del percorso dei concorrenti rimasti, con le decisioni prese in diretta e gli ultimi momenti di confronto tra i finalisti.

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