Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | il videomessaggio di Joshua Antonella rivede l' ex Pietro

Il 19 maggio si è conclusa l'edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. Durante la serata sono stati trasmessi un videomessaggio di Joshua e un momento in cui Antonella ha rivisto l’ex Pietro. La finale ha visto i concorrenti confrontarsi e ricevere l’ultimo supporto dal pubblico e dai loro sostenitori. La puntata si è conclusa con la proclamazione del vincitore.

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