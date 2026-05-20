Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | eliminata Adriana Volpe

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio si è conclusa l’edizione del Grande Fratello Vip 2023, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. In questa serata sono stati annunciati i finalisti e sono state effettuate le eliminazioni, tra cui quella di Adriana Volpe. Le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno commentato le dinamiche del reality durante la puntata. La finale ha visto la partecipazione di alcuni concorrenti ancora in gara, con il pubblico chiamato a votare per il vincitore.

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Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it

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