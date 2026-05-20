Nella finale del Grande Fratello VIP sono state assegnate le pagelle ai concorrenti, con un punteggio di 9 per Ilary, 10 alle donne e 3 per un addio. La serata ha visto momenti di intrattenimento e sorprese, con imprevisti e riflessioni sul percorso dei partecipanti. La sfida tra i concorrenti ha portato a risultati diversi, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e i protagonisti del reality. La puntata si è svolta tra emozioni e tensioni, mantenendo vivo l'interesse degli spettatori.

Divertire e stupire è a volte il compito – ingrato – della televisione. Un tempo stupire era semplice, oggi ai reality show viene chiesto di salire sempre di livello, di compiere un passo in più. Ci aveva provato Alfonso Signorini, con la volontà di portare l’attualità al Grande Fratello, ma alla fine quello che serviva era una buona dose di gioia. Spettacolo, nella versione pura e semplice: qualche litigio, un intrallazzo, grandi protagoniste e – soprattutto, in realtà – grandi donne, le vere vincitrici di questa edizione, a partire da Ilary Blasi. Al GF trionfano le donne. Voto: 10 (anche a Ilary). Fin da quando è stato annunciato il cast... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello VIP, pagelle della finale: la sfida di Ilary (9), il trionfo delle donne (10), un addio amaro (3)

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Grande Fratello, le pagelle il trionfo di Anita senza lode 6, finale da sbadigli 3, Jonas rosic

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