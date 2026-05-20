Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono state le ultime concorrenti ancora in gara. Ieri sera, le due si sono trovate a condividere l’ultimo momento nella casa prima di conoscere la vincitrice del reality. Antonella Elia aveva espresso la convinzione di essere la favorita, ritenendo che il pubblico non avesse compreso appieno il suo percorso nel programma. La puntata si è conclusa con la scoperta di chi si sia aggiudicato la vittoria.

Le ultime due concorrenti a rimanere in gara al Grande Fratello Vip ieri sera sono state Antonella Elia e Alessandra Mussolini, insieme hanno spento le luci della casa prima di scoprire la vincitrice. Entrambe hanno fatto un percorso incredibile nella casa più spiata dagli italiani e con le loro vicende non hanno mai fatto annoiare i telespettatori. Le due sono passate da momenti in cui sembravano migliori amiche a momenti in cui si scontravano come due acerrime nemiche. Il loro è stato un rapporto alquanto turbolento ma alla fine sono riuscite a riconciliarsi. Non appena sono arrivate in studio per la proclamazione della vincitrice del reality la showgirl ci ha tenuto a ringraziare il pubblico perché non si aspettava che sarebbe arrivata fin lì. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Antonella Elia pensava di vincere: “Il pubblico non ha capito niente”

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Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini

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