Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 19 maggio diciottesima puntata

Da superguidatv.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, il 19 maggio, si è tenuta la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la serata sono state annunciate le eliminazioni e le nomination, mentre si è avviata verso la fase finale del reality. Questa puntata ha visto anche un concorrente lasciare il gioco e altri essere scelti per continuare nel percorso. La puntata si è conclusa con la proclamazione della vincitrice della stagione.

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La finale  del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5 è giunto all’epilogo con la proclamazione della vincitrice. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 19 maggio 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 18a puntata di martedì 19 maggio. La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 19 maggio 2026 inizia con una sigla speciale che coinvolge la conduttrice Ilary Blasi e tutti i concorrenti vips. Per la finale una coreografia ad hoc condivisa dai concorrenti finalisti nella casa, mentre dallo studio Ilary Blasi si scatena con i ballerini e i concorrenti eliminati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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