Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 19 maggio diciottesima puntata

Ieri sera, il 19 maggio, si è tenuta la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la serata sono state annunciate le eliminazioni e le nomination, mentre si è avviata verso la fase finale del reality. Questa puntata ha visto anche un concorrente lasciare il gioco e altri essere scelti per continuare nel percorso. La puntata si è conclusa con la proclamazione della vincitrice della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La finale del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5 è giunto all’epilogo con la proclamazione della vincitrice. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 19 maggio 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 18a puntata di martedì 19 maggio. La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 19 maggio 2026 inizia con una sigla speciale che coinvolge la conduttrice Ilary Blasi e tutti i concorrenti vips. Per la finale una coreografia ad hoc condivisa dai concorrenti finalisti nella casa, mentre dallo studio Ilary Blasi si scatena con i ballerini e i concorrenti eliminati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 19 maggio, diciottesima puntata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Grande fratello vip 2026 | nuovo televoto aperto | scegli primo finalista | eliminato di ieri sera Sullo stesso argomento Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 5 maggio, quattordicesima puntataE’ da poco calato il sipario sulla quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su... Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 8 maggio, quindicesima puntataSi è da poco conclusa la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Chi vince il Grande Fratello Vip 2026 stasera secondo pronostici, sondaggi, quote dei bookmakers: ecco percentuali e favorito x.com Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026: la vincitrice è Alessandra Mussolini, seconda Antonella Elia | Video MediasetChi vuoi che vinca il Grande Fratello Vip 2026 tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia? Il verdetto del pubblico. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: la finale consacra Alessandra Mussolini davanti ad Antonella EliaIl live minuto per minuto della finalissima del GFVIP2026, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 19 maggio. davidemaggio.it