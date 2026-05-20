Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia ha incontrato l’ex compagno Pietro Delle Piane. L’incontro è stato ripreso in un video diffuso da Mediaset. La conduttrice e il suo ex hanno scambiato alcune parole davanti alle telecamere. La scena si è svolta nel corso della serata, senza altri dettagli sulla conversazione. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata da entrambe le parti in merito all’incontro.

Antonella Elia durante la finale del Grande Fratello Vip 2026 incontra l’ex compagno Pietro Delle Piane. Ritorno di fiamma tra i due? Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia e la sorpresa dell’ex Pietro Delle Piane. Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip 2026 torna a parlare dell’ex compagno Pietro Delle Piane: « mi manca, ma bisogna vedere se riusciremo a starci vicini in un nuovo modo ». Intanto a sorpresa nella casa torna Pietro per un confronto: « tu non sei una donna grande, tu sei una grande. Hai fatto un Grande Fratello strepitoso. Sei forte, ma sta roba dell’età basta! Sei stata forte e quando tu piangevi, io piangevo con te ». 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia incontra l’ex Pietro Delle Piane: | Video Mediaset

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grande fratello vip 2026 | Antonella Elia in lacrime chiude definitivamente con Pietro Delle Piane

Sullo stesso argomento

Antonella Elia incontra Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip: “Devi smettere di umiliarti”Pietro Delle Piane al GF Vip per un confronto con l’ex Antonella Elia, cosa si sono detti Tra le varie cose che sono successe ieri sera nella terza...

Antonella Elia incontra l’ex al Grande Fratello Vip, chi è Pietro Delle Piane e la verità sul matrimonio saltatoAntonella Elia ha voluto chiarire al Grande Fratello Vip che il matrimonio che stava organizzando, con l’ex fidanzato Pietro Delle Piane, era...

Chi vince il Grande Fratello Vip 2026 stasera secondo pronostici, sondaggi, quote dei bookmakers: ecco percentuali e favorito x.com

Grande Fratello Vip 2026, vincitore: chi ha vinto la finaleGrande Fratello Vip 2026, vincitore: chi ha vinto la finale in programma stasera, 19 maggio 2026. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: televoto a quattro tra Antonella, Alessandra, Adriana e RaimondoIl live minuto per minuto della finalissima del GFVIP2026, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 19 maggio. davidemaggio.it