Grande Fratello Vip 2026 Antonella Elia incontra l’ex Pietro Delle Piane | | Video Mediaset

Da superguidatv.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia ha incontrato l’ex compagno Pietro Delle Piane. L’incontro è stato ripreso in un video diffuso da Mediaset. La conduttrice e il suo ex hanno scambiato alcune parole davanti alle telecamere. La scena si è svolta nel corso della serata, senza altri dettagli sulla conversazione. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata da entrambe le parti in merito all’incontro.

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Antonella Elia durante la finale del Grande Fratello Vip 2026 incontra l’ex compagno Pietro Delle Piane. Ritorno di fiamma tra i due? Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia e la sorpresa dell’ex Pietro Delle Piane. Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip 2026 torna a parlare dell’ex compagno Pietro Delle Piane: « mi manca, ma bisogna vedere se riusciremo a starci vicini in un nuovo modo ». Intanto a sorpresa nella casa torna Pietro per un confronto: « tu non sei una donna grande, tu sei una grande. Hai fatto un Grande Fratello strepitoso. Sei forte, ma sta roba dell’età basta! Sei stata forte e quando tu piangevi, io piangevo con te ». 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande fratello vip 2026 | Antonella Elia in lacrime chiude definitivamente con Pietro Delle Piane

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