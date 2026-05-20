Dopo 64 giorni di permanenza e 17 puntate, si è conclusa la finale del Grande Fratello Vip 8. La conduttrice ha annunciato che il vincitore è Alessandra Mussolini, che ha ottenuto il 55,95% dei voti al televoto. Nella serata, tra sorprese e confronti, l’attenzione si è concentrata sulla sfida tra Mussolini e Antonella Elia. La vittoria ha portato alla vincitrice il montepremi di 100.000 euro. La finale è andata in onda ieri sera su Canale 5.

Dopo 64 giorni nella Casa e 17 puntate ricche di colpi di scena, il Grande Fratello Vip 8 ha il suo vincitore: è Alessandra Mussolini, che nella finale andata in onda ieri sera su Canale 5 ha battuto Antonella Elia al televoto decisivo, conquistando il montepremi di 100.000 euro, la metà del quale sarà devoluta in beneficienza a un’associazione scelta da lei. La serata, condotta da Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si è aperta con una coreografia di benvenuto firmata da Raimondo Todaro, a cui ha partecipato anche la stessa conduttrice, con un tocco di leggerezza garantito da un breve intervento di Francesca Manzini, già eliminata nelle settimane precedenti ma capace di regalare i suoi consueti siparietti comici. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Grande Fratello Vip 2026: Alessandra Mussolini vince la finale con il 55,95%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grande fratello vip 2026 | Alessandra Mussolini e la vincitrice | seconda Antonella Elia

Sullo stesso argomento

Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026: battuta Antonella Elia in finaleAlessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026: la nipote del Duce conquista il televoto finale battendo Antonella Elia.

Grande Fratello Vip 2026: Alessandra Mussolini favorita per la vittoria finaleQuesta sera, martedì 19 maggio 2026, in prima serata su Canale 5 va in onda la diciottesima e ultima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da...

Grande Fratello Vip 2026, la vincitrice è Alessandra Mussolini x.com

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026 superando Antonella Elia all’ultimo televotoSe esiste un regno del reality voi siete le imperatrici ha detto Cesara Buonamici ad Alessandra e Antonella: le due finalistissime hanno spento le luci della Casa per andare a conoscere il verdett ... iodonna.it

Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026: battuta Antonella Elia in finaleAlessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026: la nipote del Duce conquista il televoto finale battendo Antonella Elia ... fanpage.it