Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini vince davanti ad Antonella Elia

Il Grande Fratello Vip 2026 si è concluso con la vittoria di Alessandra Mussolini, che ha ottenuto il 55,95% delle preferenze nel televoto flash finale. La ex parlamentare ha superato Antonella Elia, che si è piazzata al secondo posto. La finale ha visto la partecipazione di vari concorrenti, con il pubblico chiamato a esprimere la propria preferenza attraverso il televoto. La serata si è conclusa con l’annuncio del risultato, assegnando il primo posto a Mussolini.

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Si chiude con la vittoria di Alessandra Mussolini il Grande Fratello Vip 2026. Nell’ultimo televoto flash della finale, il pubblico ha premiato l’ex parlamentare con il 55,95% delle preferenze, consegnandole il primo posto davanti ad Antonella Elia, che si è classificata seconda. Terzo gradino del podio per Raimondo Todaro, arrivato fino alla finalissima dopo aver superato il televoto iniziale contro Renato Biancardi. Rivivi tutte le emozioni e le sorprese della finale di #GFVIP su Mediaset Infinity!? https:t.coYozb8yaS9w — Grande Fratello (@GrandeFratello) May 20, 2026 Nel corso dell’ultima puntata del reality, Alessandra Mussolini ha vissuto anche uno dei momenti più emozionanti della sua esperienza nella Casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini vince davanti ad Antonella Elia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Grande fratello vip 2026 | Alessandra Mussolini e la vincitrice | seconda Antonella Elia Sullo stesso argomento Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026: battuta Antonella Elia in finaleAlessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026: la nipote del Duce conquista il televoto finale battendo Antonella Elia. Grande Fratello VIP: da Alessandra Mussolini ad Antonella Elia, tutti i nuovi concorrentiIl GF VIP riapre le porte: tra grandi ritorni e volti freschi, Raimondo Todaro, Antonella Elia, Adriana Volpe e Paola Caruso sono pronti a entrare... Ascolti tv ieri 19 maggio 2026, dalla sfida tra finale del Grande Fratello Vip e Montalbano allo scontro Scotti - De Martino x.com Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini vince davanti ad Antonella EliaSi chiude con la vittoria di Alessandra Mussolini il Grande Fratello Vip 2026. Nell’ultimo televoto flash della finale, il pubblico ha premiato l’ex ... lapresse.it Alessandra Mussolini trionfa al Grande Fratello Vip 2026Alessandra Mussolini trionfa al Grande Fratello Vip 2026, battendo Antonella Elia nella finale condotta da Ilary Blasi ... it.blastingnews.com