Grande Fratello ha vinto lei! Ma è caos televoto…

Nella finale del Grande Fratello Vip, il pubblico ha scelto di premiare Alessandra Mussolini, che si è aggiudicata la vittoria. Tuttavia, il televoto ha generato confusione tra i partecipanti e gli spettatori, con alcune segnalazioni di anomalie nel sistema di votazione. I risultati ufficiali sono stati comunicati dopo una fase di scrutinio e verifiche. La conclusione del reality ha lasciato molti con dubbi su come si siano svolti i conteggi finali.

Alla fine ha vinto Alessandra Mussolini, e questo è il dato che resterà nell’albo d’oro del Grande Fratello Vip. Ma dietro la proclamazione, tra coriandoli, abbracci, lacrime e sorrisi da finale, è rimasta anche una domanda: davvero il pubblico ha capito fino in fondo come si è arrivati al risultato? La vittoria contro Antonella Elia ha chiuso un’edizione lunga, rumorosa e molto seguita, ma il meccanismo del televoto ha lasciato più di qualche perplessità tra chi ha seguito l’ultima puntata fino alla fine. Il problema non riguarda tanto il trionfo di Mussolini, che è stato netto nella percezione televisiva e coerente con il suo percorso dentro la Casa, quanto il modo in cui la finale è stata costruita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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