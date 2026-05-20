Gran finale Italiano vuole un saluto da 3 punti
Il campionato italiano si avvia verso la sua fase conclusiva e l’attenzione si concentra sulle ultime sfide. La squadra allenata dall’allenatore ha conquistato punti importanti nelle recenti gare contro squadre di vertice, tra cui il Napoli e l’Atalanta. Sabato, al Dall’Ara, si giocherà un match decisivo contro l’Inter, e una vittoria in questa partita rappresenterebbe un risultato significativo per la squadra. La stagione si avvia alla conclusione con diverse questioni ancora da definire.
Vecchia regola del calcio: i trofei restano in bacheca ma i finali di stagione restano negli occhi. E riuscire a battere anche l’Inter sabato al Dall’Ara, dopo i tre punti strappati sia al Napoli che all’Atalanta, per Vincenzo Italiano rappresenterebbe davvero un gran finale. Il tutto in attesa di giocare la partita del futuro per la quale, considerato che sta per cominciare il domino delle panchine che contano, siamo ancora nella fase del riscaldamento. Volendo ‘gran finale’ lo potremmo scrivere tra virgolette se è vero che i colpi da tre punti in coda contro squadre da parte alta della classifica migliorano il piazzamento scacciando lo spettro del decimoundicesimo posto ma non fanno che acuire i rimpianti per la stagione di gloria che poteva essere e non è stata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
GRAN FINALE DI MATTEO PENZO ALLA DARSENA LE SALINE:
Sullo stesso argomento
Casa Surace, gran ritorno a Milano: “La nostra ‘Riunione di condominio’ vuole trovare punti d’incontro. Nessuno deve sentirsi solo”Milano, 4 aprile 2026 – “Dove ci metti stiamo bene: a tavola, a teatro, al cinema.
Leggi anche: Indian Wells, Sinner vuole il primo titolo del 2026: in finale sfida un Medvedev in gran forma | Quando gioca e dove vederla in tv e streaming
Gran finale Italiano vuole un saluto da 3 puntiSabato contro l’Inter il tecnico cerca la terza vittoria di fila, ma soprattutto una gioia da regalare a un Dall’Ara quest’anno poco fortunato ... sport.quotidiano.net
Siamo live ora con il Sorare Lunedì Italiano gran finale di stagione Squad nel Set nuovi Tier nel Craft Con Ciky di @SorareITA ospite Live ora sui canali ufficiali @Sorare : Twitch & YouTube x.com
Domani gran finale del secondo round del Campionato italiano assoluto rally Sparco, con l’equipaggio Aci Team Italia su Skoda Fabia RS seguito da Campedelli e Canton su Toyota e Crugnola-Beltrame su Lancia Ypsilon HF facebook
JONAS LOVV - LA LA LA (LIVE) | Norvegia | Grande Finale | Eurovision 2026 reddit