Gran finale Italiano vuole un saluto da 3 punti

Da sport.quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato italiano si avvia verso la sua fase conclusiva e l’attenzione si concentra sulle ultime sfide. La squadra allenata dall’allenatore ha conquistato punti importanti nelle recenti gare contro squadre di vertice, tra cui il Napoli e l’Atalanta. Sabato, al Dall’Ara, si giocherà un match decisivo contro l’Inter, e una vittoria in questa partita rappresenterebbe un risultato significativo per la squadra. La stagione si avvia alla conclusione con diverse questioni ancora da definire.

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Vecchia regola del calcio: i trofei restano in bacheca ma i finali di stagione restano negli occhi. E riuscire a battere anche l’Inter sabato al Dall’Ara, dopo i tre punti strappati sia al Napoli che all’Atalanta, per Vincenzo Italiano rappresenterebbe davvero un gran finale. Il tutto in attesa di giocare la partita del futuro per la quale, considerato che sta per cominciare il domino delle panchine che contano, siamo ancora nella fase del riscaldamento. Volendo ‘gran finale’ lo potremmo scrivere tra virgolette se è vero che i colpi da tre punti in coda contro squadre da parte alta della classifica migliorano il piazzamento scacciando lo spettro del decimoundicesimo posto ma non fanno che acuire i rimpianti per la stagione di gloria che poteva essere e non è stata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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