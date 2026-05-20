Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote
Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al ciclo 202628. Gli elenchi sono disponibili in diverse regioni e riguardano sia i posti destinati al 50% dei ruoli permanenti, sia le supplenze annuali e brevi. Alcune aree mostrano ancora elenchi vuoti, mentre altre sono complete di nominativi. La pubblicazione riguarda le varie classi di concorso e si inserisce in un quadro di aggiornamento periodico delle graduatorie del settore scolastico.
Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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