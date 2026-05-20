Gps per controllare la compagna violenze e i riti del santone con gli spilli | arrestato un 27enne barese

Un uomo di 27 anni di Bari è stato arrestato e portato in carcere su richiesta del Gip del Tribunale di Foggia, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Le accuse a suo carico includono maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe utilizzato un sistema di localizzazione gps per controllare la donna, e si sarebbero verificati anche episodi legati a riti del santone con l’uso di spilli.

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