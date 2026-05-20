Gps per controllare la compagna violenze e i riti del santone con gli spilli | arrestato un 27enne barese
Un uomo di 27 anni di Bari è stato arrestato e portato in carcere su richiesta del Gip del Tribunale di Foggia, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Le accuse a suo carico includono maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe utilizzato un sistema di localizzazione gps per controllare la donna, e si sarebbero verificati anche episodi legati a riti del santone con l’uso di spilli.
Il Gip del Tribunale di Foggia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne originario di Bari, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della compagna. Il provvedimento è l'esito di un'indagine coordinata dalla Procura. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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