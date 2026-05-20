Governo Meloni Boldrini | Spari su Flotilla? Netanyahu va fermato con le sanzioni | news in diretta

Nelle ultime ore, il governo ha accelerato l'iter sul Decreto Fisco e le norme relative alle accise, con l'obiettivo di contenere lo sciopero dei tir. Nel frattempo, la questione internazionale riguarda l'operazione militare israeliana contro la Flotilla, che ha portato al fermo di 29 attivisti italiani. Questa situazione ha suscitato reazioni politiche, con alcune figure che chiedono azioni concrete come sanzioni per fermare le operazioni militari. La tensione tra il governo e le questioni estere resta alta.

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