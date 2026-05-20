Google presenta Gemini Omni | l’IA che trasforma chiunque in un creatore di video professionali
Durante il Google IO 2026 è stata annunciata Gemini Omni, una nuova intelligenza artificiale multimodale sviluppata da Google. Questa tecnologia permette a chiunque di creare video professionali senza bisogno di competenze avanzate, utilizzando semplicemente strumenti e risorse digitali. La presentazione ha suscitato interesse tra sviluppatori e utenti, che potranno testare le sue funzionalità nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli specifici sui modelli di utilizzo o sulla disponibilità commerciale dell’IA.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Al Google IO 2026 debutta la nuova intelligenza artificiale multimodale. Durante il Google IO 2026, l’evento annuale dedicato agli sviluppatori, Google ha svelato Gemini Omni, una nuova generazione di modelli di intelligenza artificiale progettata per creare e modificare contenuti multimediali in modo estremamente avanzato. Secondo l’azienda di Mountain View, Omni è stato pensato per lavorare con qualsiasi tipo di input, dal testo alle immagini, passando per audio e video. Il punto di forza più evidente, almeno nella fase iniziale, riguarda però la produzione di contenuti video realistici e personalizzabili attraverso semplici comandi in linguaggio naturale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Google Announces Gemini Enterprise Agent Platform: The Future of Agentic AI
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