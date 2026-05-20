Google presenta Gemini Omni | l’IA che trasforma chiunque in un creatore di video professionali

Durante il Google IO 2026 è stata annunciata Gemini Omni, una nuova intelligenza artificiale multimodale sviluppata da Google. Questa tecnologia permette a chiunque di creare video professionali senza bisogno di competenze avanzate, utilizzando semplicemente strumenti e risorse digitali. La presentazione ha suscitato interesse tra sviluppatori e utenti, che potranno testare le sue funzionalità nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli specifici sui modelli di utilizzo o sulla disponibilità commerciale dell’IA.

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