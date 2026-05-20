Glovo uscirà dal controllo giudiziario aumenti per i rider | quanto prenderanno

La società Foodinho, conosciuta come Glovo, sta per uscire dal controllo giudiziario. Nei prossimi mesi, ai rider saranno aumentate le tariffe, con dettagli ancora da definire. La decisione arriva dopo un procedimento legale che aveva coinvolto l’azienda e le autorità competenti. La società ha comunicato che l’obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro e compenso dei corrieri. Le nuove misure saranno implementate gradualmente, senza indicazioni precise sui tempi o sugli importi degli aumenti.

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