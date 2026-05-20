Glovo uscirà dal controllo giudiziario aumenti per i rider | quanto prenderanno
La società Foodinho, conosciuta come Glovo, sta per uscire dal controllo giudiziario. Nei prossimi mesi, ai rider saranno aumentate le tariffe, con dettagli ancora da definire. La decisione arriva dopo un procedimento legale che aveva coinvolto l’azienda e le autorità competenti. La società ha comunicato che l’obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro e compenso dei corrieri. Le nuove misure saranno implementate gradualmente, senza indicazioni precise sui tempi o sugli importi degli aumenti.
La società Foodinho, nota come Glovo dal marchio che utilizza per i suoi servizi di consegna, ha annunciato di aver trovato un accordo con la procura di Milano per uscire dal provvedimento di controllo giudiziario, imposto dal tribunale del capoluogo lombardo per le condizioni lavorative di sfruttamento a cui l’azienda sottoponeva i propri lavoratori, i cosiddetti rider. Tra le misure più importanti per uscire dal controllo giudiziario ci sono gli aumenti per i fattorini e la loro assunzione come dipendenti della società, invece di collaboratori esterni, come erano stati fino a questo momento. La procura di Milano, da diversi mesi, sta emettendo provvedimenti simili a quelli applicati a Glovo per contrastare lo sfruttamento in vari settori dell’economia, dalla moda alle consegne. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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