Gli Usa si allontanano dall’Europa | il Pentagono riduce da 4 a 3 il numero di brigate presenti

Il Pentagono ha comunicato ufficialmente la riduzione delle brigate di truppe statunitensi in Europa, passando da quattro a tre unità. La decisione si è concretizzata con una nota ufficiale che ha annunciato il taglio delle forze militari statunitensi nella regione. La diminuzione riguarda specificamente il numero di brigate operative, senza indicare altri dettagli sulla distribuzione o sui tempi di attuazione. La mossa segna un cambiamento nelle forze militari statunitensi presenti nel continente.

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Detto, fatto. Il Pentagono ha infatti annunciato con una nota il taglio delle brigate delle truppe Usa presenti in Europa: passeranno da quattro a tre. Un messaggio chiaro all’Ue, con gli Stati Uniti che continuano ad allontanarsi da ogni punto di vista rispetto all’Unione. La riduzione delle brigate presenti dovrebbe far venire meno la presenza di 4mila o poco più militari. Nella nota viene ufficializzata la decisione del Pentagono di ridurre “il numero totale di Brigade Combat Teams (Bct) assegnate all’Europa, passando da quattro a tre unità. Ciò riporta i loro livelli in Europa ai valori registrati nel 2021”. Una riduzione delle truppe che riguarderà anche le forze americane disponibili per la Nato in caso di crisi, come spiega Reuters. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gli Usa si allontanano dall’Europa: il Pentagono riduce da 4 a 3 il numero di brigate presenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Usa, il Pentagono riduce da quattro a tre le brigate in EuropaIl Pentagono in una nota ha reso noto di aver “ridotto da quattro a tre il numero totale di Brigate di Combattimento assegnate all’Europa”. Usa-Nato, Trump riduce la presenza militare in Europa: il Pentagono accelera sul piano “America First”L’amministrazione di Donald Trump si prepara a ridefinire in profondità l’architettura militare della NATO in Europa. Gli Usa si allontanano dall’Europa: il Pentagono riduce da 4 a 3 il numero di brigate presentiIl Pentagono ha annunciato la riduzione (da 4 a 3) delle brigate Usa presenti in Europa. Scendono anche le forze per la Nato. lanotiziagiornale.it Qualcuno qui usa la manipolazione dei bit in tecniche moderne? reddit