Gli studenti diventano volontari per la Caritas

Gli studenti hanno deciso di dedicare parte del loro tempo a volere aiutare chi si trova in difficoltà, aderendo al programma di volontariato promosso dalla Caritas. Questa scelta permette loro di partecipare attivamente a iniziative di assistenza, come distribuzione di cibo e supporto a persone senza dimora. Le attività si svolgono durante il tempo libero e sono coordinate da operatori dell’organizzazione, che forniscono indicazioni sulle modalità di intervento. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi ha bisogno, coinvolgendo i giovani in progetti di solidarietà.

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Trasformare l’esperienza scolastica in un’occasione di crescita personale, responsabilità e impegno civile. È questo l’obiettivo del progetto promosso dal Centro Servizi Volontariato di Modena insieme alle scuole e alle associazioni di volontariato del territorio frignanese, che continua a dare risultati concreti coinvolgendo studenti sospesi in attività utili alla comunità. Da tempo il Cvs ha stipulato una convenzione con l’Unione dei Comuni, sostenuta anche dalla Fondazione Modena. Il Comune di Pavullo partecipa attivamente all’iniziativa in particolare l’Ufficio Ambiente. Sono coinvolte tantissime associazioni di volontariato del territorio che si sono rese disponibili ad accogliere i ragazzi delle scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti diventano volontari per la Caritas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano, dentro i doposcuola Caritas: dove si vince la battaglia della povertà educativa Sullo stesso argomento Leggi anche: Servizio civile, la Caritas Chieti cerca volontari: domande entro l’8 aprile Gli studenti diventano attori. Successo per i laboratori dell’Istituto comprensivoDa oltre 40 anni, l’amministrazione comunale promuove l’educazione teatrale all’interno dell’Istituto comprensivo di Medicina, finanziando... Qualiano, dall'alberghiero Minzoni gli studenti sospesi volontari alla CaritasÈ stata una serata diversa quella di martedì non solo per gli ospiti della mensa della Caritas della parrocchia di San Pio X di Giugliano ma soprattutto per gli studenti dell’istituto Minzoni di ... ilmattino.it Così aiutiamo gli studenti in difficoltàNasce il patto Caritas, Unisi e Unistrasi a favore degli studenti universitari in difficoltà. Don Vittorio Giglio (foto, direttore Caritas), non solo aiuto economico, ma anche l’accompagnamento. lanazione.it