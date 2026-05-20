gli italiani riscoprono la cura della propria casa

Negli ultimi anni in Italia si è registrato un aumento degli investimenti nella manutenzione e nell'arredo delle abitazioni. La percentuale di proprietari di casa nel paese è tra le più alte d'Europa e questa tendenza si conferma anche nel 2026. Molti italiani hanno dedicato più risorse alla cura della propria casa, migliorando gli spazi abitativi e investendo in rinnovi e lavori di ristrutturazione. I dati ufficiali mostrano una crescita costante di queste attività negli ultimi tempi.

Roma, 20 maggio 2026 – L'Italia è uno dei paesi con la percentuale più alta di proprietari di casa e negli ultimi anni sempre più persone hanno aumentato gli investimenti per la cura della propria abitazione. Secondo l'Osservatorio Compass, per 1 italiano su 2 è cresciuta l'attenzione per il luogo dove vive, con nuovi acquisti in programma per quest'anno. Che siano proprietari di case ubicate nelle grandi o città o nei piccoli centri, l' efficienza energetica risulta la prerogativa di chi intende effettuare nuovi lavori (54%), mentre per le installazioni più semplici gli italiani sentono il bisogno di sentirsi sicuri e quindi stanno pianificando spese in video camere e sistemi di controllo (27%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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