Gli italiani riscoprono la cura della propria casa
Negli ultimi anni in Italia si è registrato un aumento degli investimenti nella manutenzione e nell'arredo delle abitazioni. La percentuale di proprietari di casa nel paese è tra le più alte d'Europa e questa tendenza si conferma anche nel 2026. Molti italiani hanno dedicato più risorse alla cura della propria casa, migliorando gli spazi abitativi e investendo in rinnovi e lavori di ristrutturazione. I dati ufficiali mostrano una crescita costante di queste attività negli ultimi tempi.
Roma, 20 maggio 2026 – L'Italia è uno dei paesi con la percentuale più alta di proprietari di casa e negli ultimi anni sempre più persone hanno aumentato gli investimenti per la cura della propria abitazione. Secondo l'Osservatorio Compass, per 1 italiano su 2 è cresciuta l'attenzione per il luogo dove vive, con nuovi acquisti in programma per quest'anno. Che siano proprietari di case ubicate nelle grandi o città o nei piccoli centri, l' efficienza energetica risulta la prerogativa di chi intende effettuare nuovi lavori (54%), mentre per le installazioni più semplici gli italiani sentono il bisogno di sentirsi sicuri e quindi stanno pianificando spese in video camere e sistemi di controllo (27%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sullo stesso argomento
osservatorio compass – speciale casa e arredo gli italiani riscoprono la casa: quasi la metà le dedica più cura e impegno, 3 su 4 pianificano acquisti di arredo. intelligenza artificiale e social media influenzano le scelte il credito al consumo vale €2La storia d’amore tra gli italiani e la casa non finisce mai e a darle impulso sono anche social network e intelligenza artificiale.
Leggi anche: E se prendersi cura della propria pelle non fosse più considerato come un momento di self-love ma portasse a soffrire d'ansia?
Gli italiani riscoprono la cura della propria casaRoma, 20 maggio 2026 – L'Italia è uno dei paesi con la percentuale più alta di proprietari di casa e negli ultimi anni sempre più persone hanno aumentato gli investimenti per la cura della propria abi ... quotidiano.net
INDAGINI E RICERCHE - Tavola semplice, momenti autentici: il 94% degli italiani sceglie l'informalità. I dati dall'indagine AstraRicerche per Birra Moretti facebook
Italiani riscoprono il piacere della dittatura reddit
Gli italiani riscoprono la commedia sexyLe stime vogliono il ritorno della commedia sexy anni '70/'80: oltre 4 milioni di spettatori tra i millennial per le icone Fenech e Guida. lagazzettadellospettacolo.it
NON È GIORNALISMO, È CIRCO BARNUM. Mettetevi comodi, perché qui siamo al cortocircuito cognitivo totale. Da una parte abbiamo i patrioti dell’ultima ora che riscoprono il galateo del giornalismo: Diffondere notizie senza prove è diffamazione! urlano x.com