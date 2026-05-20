Secondo i dati raccolti, tre persone su quattro coinvolte in atti violenti sono di origine nordafricana e possiedono la cittadinanza europea. La narrazione pubblica tende a evitare il termine “attentato” nel descrivere questi eventi, preferendo espressioni più neutre o generiche. Questa scelta ha portato a un cambio nel linguaggio ufficiale, riducendo la frequenza con cui si affrontano direttamente i fatti di violenza legati a questa categoria di persone. La discussione si concentra più su aspetti culturali e sociali che sui fatti concreti.

Il politicamente corretto ha ormai cancellato il termine «attentato» dal dizionario della narrazione della società multiculturale. Ora sono le auto che falciano i passanti in strada, non gli autisti a bordo, i quali poi vengono immediatamente discolpati perché affetti da problematiche mentali. La responsabilità? Dell'odio degli italiani contro gli stranieri. Hanno scritto che Salim El Koudri si sentiva bullizzato perché l'Italia è un Paese di razzisti. Poi è però trapelato che, in una mail inviata all'Università di Modena, il marocchino con cittadinanza italiana scriveva: «Bastardi cristiani di merda. Voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gli attentatori? Tre su quattro nordafricani regolari con cittadinanza europea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Le armi d’assalto e gli attentatori di Parigi: così tre giovani salvarono 554 personeUn kalashnikov che si inceppa, l’eroismo di tre giovani e quel legame con gli attentati di Parigi.

Spari in un centro islamico a San Diego. Tre morti, due erano gli attentatori: avevano 17 e 19 anni – Il videoAvevano 17 e 19 anni i due sospetti attentatori al Centro islamico di San Diego, in California, e sarebbero stati trovati morti in un’auto vicino...

Spari in un centro islamico a San Diego. Tre morti, due erano gli attentatori: avevano 17 e 19 anni. Sul posto sono intervenute le forze di sicurezza. Evacuata una scuola adiacente. x.com

'Gli attentatori di Ranucci appartengono alla camorra'L'attentato contro Sigfrido Ranucci porta la firma della camorra. A rivelarlo è Massimo Giletti durante la puntata di questa sera de Lo stato delle cose, in onda su Rai3. Pochi minuti fa ho avuto ... ansa.it

Le armi d’assalto e gli attentatori di Parigi: così tre giovani salvarono 554 personeUn kalashnikov che si inceppa, l’eroismo di tre giovani e quel legame con gli attentati di Parigi. La vicenda del fallito attentato sul treno Thalys 9364 non è, fortunatamente, la storia di un ultimo ... ilgiornale.it