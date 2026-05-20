Gli attentatori? Tre su quattro nordafricani regolari con cittadinanza europea

Da iltempo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati raccolti, tre persone su quattro coinvolte in atti violenti sono di origine nordafricana e possiedono la cittadinanza europea. La narrazione pubblica tende a evitare il termine “attentato” nel descrivere questi eventi, preferendo espressioni più neutre o generiche. Questa scelta ha portato a un cambio nel linguaggio ufficiale, riducendo la frequenza con cui si affrontano direttamente i fatti di violenza legati a questa categoria di persone. La discussione si concentra più su aspetti culturali e sociali che sui fatti concreti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

 Il politicamente corretto ha ormai cancellato il termine «attentato» dal dizionario della narrazione della società multiculturale. Ora sono le auto che falciano i passanti in strada, non gli autisti a bordo, i quali poi vengono immediatamente discolpati perché affetti da problematiche mentali. La responsabilità? Dell'odio degli italiani contro gli stranieri. Hanno scritto che Salim El Koudri si sentiva bullizzato perché l'Italia è un Paese di razzisti. Poi è però trapelato che, in una mail inviata all'Università di Modena, il marocchino con cittadinanza italiana scriveva: «Bastardi cristiani di merda. Voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio». 🔗 Leggi su Iltempo.it

gli attentatori tre su quattro nordafricani regolari con cittadinanza europea
© Iltempo.it - Gli attentatori? Tre su quattro nordafricani regolari con cittadinanza europea
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Le armi d’assalto e gli attentatori di Parigi: così tre giovani salvarono 554 personeUn kalashnikov che si inceppa, l’eroismo di tre giovani e quel legame con gli attentati di Parigi.

Spari in un centro islamico a San Diego. Tre morti, due erano gli attentatori: avevano 17 e 19 anni – Il videoAvevano 17 e 19 anni i due sospetti attentatori al Centro islamico di San Diego, in California, e sarebbero stati trovati morti in un’auto vicino...

'Gli attentatori di Ranucci appartengono alla camorra'L'attentato contro Sigfrido Ranucci porta la firma della camorra. A rivelarlo è Massimo Giletti durante la puntata di questa sera de Lo stato delle cose, in onda su Rai3. Pochi minuti fa ho avuto ... ansa.it

Le armi d’assalto e gli attentatori di Parigi: così tre giovani salvarono 554 personeUn kalashnikov che si inceppa, l’eroismo di tre giovani e quel legame con gli attentati di Parigi. La vicenda del fallito attentato sul treno Thalys 9364 non è, fortunatamente, la storia di un ultimo ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web