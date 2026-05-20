Gli aspiranti inquilini milanesi? Non sono più disposti ad accettare qualsiasi prezzo L’onda partita dalla periferia ha raggiunto il centro

Negli ultimi mesi, i potenziali inquilini a Milano hanno mostrato una maggiore attenzione alle richieste di prezzo per gli appartamenti disponibili. Dopo un periodo in cui molti erano disposti ad accettare condizioni meno favorevoli, ora si registrano segnali di resistenza alle tariffe più alte. Questa tendenza si è diffusa dal quartiere periferico al centro della città, influenzando le dinamiche del mercato immobiliare locale. Le nuove richieste evidenziano un cambiamento nel comportamento di chi cerca casa nella metropoli.

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