Gli aspiranti inquilini milanesi? Non sono più disposti ad accettare qualsiasi prezzo L’onda partita dalla periferia ha raggiunto il centro
Negli ultimi mesi, i potenziali inquilini a Milano hanno mostrato una maggiore attenzione alle richieste di prezzo per gli appartamenti disponibili. Dopo un periodo in cui molti erano disposti ad accettare condizioni meno favorevoli, ora si registrano segnali di resistenza alle tariffe più alte. Questa tendenza si è diffusa dal quartiere periferico al centro della città, influenzando le dinamiche del mercato immobiliare locale. Le nuove richieste evidenziano un cambiamento nel comportamento di chi cerca casa nella metropoli.
Milano – Gli aspiranti inquilini milanesi? “Non sono più disposti ad accettare qualsiasi prezzo". Qualcosa sta cambiando nel mondo degli affitti all’ombra della Madonnina. In città il mercato è in calo del 15%, con tempi di locazione raddoppiati. Il dato emerge dall'analisi realizzata dalla rete milanese di SoloAffitti. Un’inversione di tendenza che arriva dopo anni di trend opposto. “ Dopo anni di aumenti record e appartamenti assegnati in pochi giorni, oggi i canoni iniziano a scendere, i tempi di locazione si allungano e gli inquilini non sono più disposti ad accettare qualsiasi prezzo", viene evidenziato. L’onda dalla periferia al centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Il festival casentinese per celebrare gli antichi mulini ad acqua: sono dodici gli aspiranti mugnai “4.0”Arezzo, 13 maggio 2026 – Il festival casentinese per celebrare gli antichi mulini ad acqua: sono dodici gli aspiranti mugnai “4.
Il festival casentinese per celebrare gli antichi mulini ad acqua: sono 12 gli aspiranti mugnai 4.0Il corso “Cittadini globali: abilità e visioni per un futuro sostenibile – A scuola di mugnai il progetto realizzato grazie al Fondo Sociale Europeo...