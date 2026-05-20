Gli alberi di bronzo di Roggi per le vie della città | da Brignole a piazza Fontane Marose dove sono

Gli alberi di bronzo dello scultore Andrea Roggi sono stati posizionati lungo le vie principali di una città, da Brignole a piazza Fontane Marose. Dopo essere stati presentati a Portofino, le sculture sono ora visibili nel centro urbano. Questa mattina è stata inaugurata a De Ferrari un’esposizione all’aperto delle opere, segnando l’avvio della seconda tappa del progetto Mare Nostrum. L’iniziativa prevede un percorso di opere scultoree che si sviluppa in diversi luoghi del territorio.

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