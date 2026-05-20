Gli alberi di bronzo di Roggi per le vie della città | da Brignole a piazza Fontane Marose dove sono
Gli alberi di bronzo dello scultore Andrea Roggi sono stati posizionati lungo le vie principali di una città, da Brignole a piazza Fontane Marose. Dopo essere stati presentati a Portofino, le sculture sono ora visibili nel centro urbano. Questa mattina è stata inaugurata a De Ferrari un’esposizione all’aperto delle opere, segnando l’avvio della seconda tappa del progetto Mare Nostrum. L’iniziativa prevede un percorso di opere scultoree che si sviluppa in diversi luoghi del territorio.
Dopo l’esordio a Portofino, le sculture monumentali di Andrea Roggi arrivano in centro città.È stata inaugurata oggi a De Ferrari l’esposizione all’aperto delle opere dello scultore, inizio ufficiale della seconda tappa di Mare Nostrum, progetto che propone un percorso scultoreo che intreccia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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