Giulio Regeni | il documentario che racconta tutto il male del mondo

Da oggi, 20 maggio, alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, è possibile vedere un nuovo documentario dedicato a Giulio Regeni. Il film ripercorre gli ultimi mesi della sua vita e le circostanze della sua morte, offrendo una narrazione dettagliata degli eventi e delle indagini che sono seguite. La produzione raccoglie testimonianze e immagini d’archivio, senza commenti o interpretazioni aggiuntive, per raccontare un episodio che ha attirato l’attenzione internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Da oggi, 20 maggio, è disponibile su Sky Documentaries alle 21.15 e in streaming su NOW il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, la prima ricostruzione cinematografica della verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore italiano rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio dello stesso anno, nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani. Diretto da Simone Manetti e scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi, il documentario è prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango ed è già vincitore del Nastro d’Argento della Legalità 2026. Il titolo stesso porta con... 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Giulio Regeni: il documentario che racconta tutto il male del mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giulio Regeni - Tutto il male del mondo - Trailer ufficiale Sullo stesso argomento Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, il docufilm che racconta vita, torture e veritàIn onda dal 20 maggio Arriva su Sky Documentaries il 20 maggio “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti e scritto da... Firenze, proiezione del documentario Giulio Regeni. Tutto il male del mondoFirenze, 13 maggio 2026 - Lunedì 18 maggio al Campus delle Scienze Sociali (ore 16 – via delle Pandette 9, edificio D6, aula 0. Il documentario su Giulio Regeni Tutto il male del mondo, ha richiesto un contributo di 131.000 euro al Ministero della Cultura ma è stato escluso dai finanziamenti pubblici non è stato ritenuto di interesse culturale. GRAZIE A DIO C’È SKY! x.com Ribaltone al Ministero della Cultura, Giuli licenzia il suo staff: alla base della rottura il caso sul documentario di Giulio Regeni reddit Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, il documentario stasera in prima tv su SkyLeggi su Sky TG24 l'articolo Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, il documentario stasera in prima tv su Sky ... tg24.sky.it Giulio Regeni: Tutto Il Male Del Mondo , cast e trama del filmScheda film Giulio Regeni: Tutto Il Male Del Mondo (2026): leggi recensione, trama, cast, guarda il trailer e scopri il rating del film diretto da Simone Manetti. superguidatv.it