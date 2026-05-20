Giulio Regeni | il documentario che racconta tutto il male del mondo

Da tutto.tv 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, 20 maggio, alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, è possibile vedere un nuovo documentario dedicato a Giulio Regeni. Il film ripercorre gli ultimi mesi della sua vita e le circostanze della sua morte, offrendo una narrazione dettagliata degli eventi e delle indagini che sono seguite. La produzione raccoglie testimonianze e immagini d’archivio, senza commenti o interpretazioni aggiuntive, per raccontare un episodio che ha attirato l’attenzione internazionale.

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Da oggi, 20 maggio, è disponibile su Sky Documentaries alle 21.15 e in streaming su NOW il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, la prima ricostruzione cinematografica della verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore italiano rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio dello stesso anno, nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani. Diretto da Simone Manetti e scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi, il documentario è prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango ed è già vincitore del Nastro d’Argento della Legalità 2026. Il titolo stesso porta con... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Giulio Regeni - Tutto il male del mondo - Trailer ufficiale

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