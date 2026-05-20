Giulio Regeni il doc su Sky | storia e verità in prima TV su Documentaries

Arriva su Sky Documentaries un nuovo documentario dedicato alla vicenda di un ricercatore italiano scomparso in Egitto. Il film ripercorre gli eventi che hanno portato alla scomparsa, includendo le testimonianze dei familiari e i dettagli delle indagini condotte nel corso degli anni. La produzione si concentra sui passaggi chiave della vicenda, offrendo uno sguardo approfondito sulle azioni delle autorità e sui tentativi di fare luce su quanto accaduto. La prima trasmissione è prevista sulla piattaforma di documentari.

Arriva su Sky Documentaries il docufilm su Giulio Regeni: il racconto della vicenda, le testimonianze dei genitori e la battaglia per la verità. Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti e scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi, prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango, è il primo documentario che ricostruisce chi era Giulio Regeni e l’orrore delle violenze subite, dando conto al tempo stesso della lunga battaglia giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore italiano, ritrovato senza vita nei pressi del Cairo il 3 febbraio 2016. Nel documentario disponibile su Sky Documentaries il 20 maggio alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Giulio Regeni, la verità al cinema: il trailer e l'intervista al regista Manetti

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