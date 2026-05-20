Giulio Regeni dieci anni dopo | il documentario vincitore del Nastro d' Argento arriva stasera in tv | perché è da vedere

Dopo dieci anni, un documentario dedicato alla scomparsa di un ricercatore sarà trasmesso in televisione. Il film, premiato con un riconoscimento nazionale, si propone di raccontare gli eventi e le verifiche svolte nel tempo su questa vicenda. La trasmissione si inserisce in un percorso di approfondimento sulla vicenda, che ha coinvolto diverse istituzioni e ha visto numerosi interventi di giornalisti e ricercatori. La programmazione televisiva prevede la messa in onda questa sera, offrendo un’occasione per riflettere sui dettagli del caso.

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