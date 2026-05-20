Giulio Regeni dieci anni dopo | il documentario vincitore del Nastro d' Argento arriva stasera in tv | perché è da vedere

Da amica.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo dieci anni, un documentario dedicato alla scomparsa di un ricercatore sarà trasmesso in televisione. Il film, premiato con un riconoscimento nazionale, si propone di raccontare gli eventi e le verifiche svolte nel tempo su questa vicenda. La trasmissione si inserisce in un percorso di approfondimento sulla vicenda, che ha coinvolto diverse istituzioni e ha visto numerosi interventi di giornalisti e ricercatori. La programmazione televisiva prevede la messa in onda questa sera, offrendo un’occasione per riflettere sui dettagli del caso.

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Ci sono storie che continuano a bussare, a pretendere attenzione. A ricordare che la verità è un diritto e non una concessione. Quella di Giulio Regeni è una di queste. Giovane ricercatore italiano, 27 anni, una vita trascorsa a studiare il mondo per capirlo, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio di quell’anno, il corpo segnato da torture devastanti. Dieci anni dopo, la sua storia diventa un documentario. Si intitola Giulio Regeni – Tutto il male del mondo e va in onda stasera in tv in prima visione alle 21.15 su Sky Documentaries, in streaming su Now e disponibile on demand. Nonostante le polemiche politiche. 🔗 Leggi su Amica.it

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