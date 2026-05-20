Giulio Regeni dieci anni dopo | il documentario vincitore del Nastro d' Argento arriva stasera in tv | perché è da vedere
Dopo dieci anni, un documentario dedicato alla scomparsa di un ricercatore sarà trasmesso in televisione. Il film, premiato con un riconoscimento nazionale, si propone di raccontare gli eventi e le verifiche svolte nel tempo su questa vicenda. La trasmissione si inserisce in un percorso di approfondimento sulla vicenda, che ha coinvolto diverse istituzioni e ha visto numerosi interventi di giornalisti e ricercatori. La programmazione televisiva prevede la messa in onda questa sera, offrendo un’occasione per riflettere sui dettagli del caso.
Ci sono storie che continuano a bussare, a pretendere attenzione. A ricordare che la verità è un diritto e non una concessione. Quella di Giulio Regeni è una di queste. Giovane ricercatore italiano, 27 anni, una vita trascorsa a studiare il mondo per capirlo, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio di quell’anno, il corpo segnato da torture devastanti. Dieci anni dopo, la sua storia diventa un documentario. Si intitola Giulio Regeni – Tutto il male del mondo e va in onda stasera in tv in prima visione alle 21.15 su Sky Documentaries, in streaming su Now e disponibile on demand. Nonostante le polemiche politiche. 🔗 Leggi su Amica.it
GIULIO REGENI, dieci anni dopo: il film verità per chiedere giustizia
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