Giro pagelle 11ª tappa | Narvaez 9,5 un gatto coi topi Gall 5,5 | il caldo fa danni

Nell'undicesima tappa del Giro, Narvaez ha ottenuto un punteggio di 9,5, dimostrando grande controllo sulla corsa. Gall ha invece concluso con un 5,5, evidenziando le difficoltà causate dal caldo intenso. In Spagna si dava per spacciato, ma Enric Mas è ancora in gara, anche se in volata con l'ecuadoriano non sembra avere chance di vittoria. La tappa si è svolta senza grandi sorprese, con alcuni corridori che hanno mostrato segnali di fatica.

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