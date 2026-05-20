Giro pagelle 11ª tappa | Narvaez 9,5 un gatto coi topi Gall 5,5 | il caldo fa danni
Nell'undicesima tappa del Giro, Narvaez ha ottenuto un punteggio di 9,5, dimostrando grande controllo sulla corsa. Gall ha invece concluso con un 5,5, evidenziando le difficoltà causate dal caldo intenso. In Spagna si dava per spacciato, ma Enric Mas è ancora in gara, anche se in volata con l'ecuadoriano non sembra avere chance di vittoria. La tappa si è svolta senza grandi sorprese, con alcuni corridori che hanno mostrato segnali di fatica.
Giorno da imboscate. La terra dove fanno la carta. Luni con il suo anfiteatro. È un giorno da cacciatori di tappe. Una fuga grandi firme. Cinque Terre ma molti più mari. Gli stranieri fanno oooh. Il primo caldo fa male. Lefevere a bordo strada. La focaccia a Levanto. Facce stanche. La baia delle favole. Che sfortuna per l’Astana. Il profumo della Liguria. Che brava l’Astana. Il sole, finalmente. C’è scritto Racca sull’ultima salita. Non c’è due senza tre. Entra nella fuga, poi gioca al gatto coi topi. Sa di essere il più veloce. Lascia che Mas transiti per primo al chilometro Red Bull, poi lo cuoce sul traguardo. Con un Narvaez così per gli altri c’è poco da fare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Giro, pagelle 9ª tappa: Vingegaard essenziale, merita 9. Gall è il suo unico rivale: 8,5
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez gioca al gatto col topo con MasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.
Radio1 Rai. . #GirodItalia 11^ tappa, da Porcari a Chiavari di 195km. Frazione molto movimentata specialmente nella seconda parte. Molte salite, ma attenzione alle discese. Ci si aspetta una fuga. Inizio quasi pianeggiante, ma articolato tra Lucca e Camaior - Facebook facebook
Giro d’Italia in diretta, l’11ª tappa da Porcari a Chiavari: Ulissi e Bettiol tra i 12 fuggitivi, gruppo a 1 minutoIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 11ª tappa da Porcari a Chiavari: si parte alle ore 12:30, arrivo previsto tra le ore 17 e le 17:30 ... fanpage.it
Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 11ª tappa Porcari-Chiavari: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoritiUndicesima tappa, si parte da Porcari per arrivare a Chiavari dopo 194 chilometri. Diretta in chiaro su Rai 2 e Rai SportHD, per abbonati con Eurosport. Streaming con RaiPlay. fanpage.it