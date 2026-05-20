Giro d’Italia oggi 11esima tappa | orario percorso e dove vederla in tv in chiaro
Il Giro d'Italia 2026 prosegue con la sua 11esima tappa, in programma oggi, mercoledì 20 maggio. La corsa attraversa un percorso di 195 chilometri, partendo da Porcari e arrivando a Chiavari. L'evento si svolge nel centro Italia e si conclude sulla costa ligure. La tappa sarà trasmessa in diretta in chiaro, permettendo agli appassionati di seguire i momenti principali della gara. La gara coinvolge numerosi ciclisti professionisti e si svolge in condizioni climatiche variabili.
(Adnkronos) – Torna in strada il Giro d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 20 maggio, la corsa rosa ritorna protagonista con la sua 11esima tappa, che va da Porcari a Chiavari per un totale di 195 chilometri. La seconda settimana si è aperta con la cronometro individuale e prosegue con una frazione impegnativa, che attraversa Toscana e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Giro d’Italia, oggi terza tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)
Leggi anche: Giro d’Italia, oggi seconda tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)
What you can no longer film, you can now simply watch Inside the race with Oakley Meta Quello che non puoi riprendere, da oggi lo puoi semplicemente guardare Dentro la corsa con Oakley Meta #GirodItalia @oakley x.com
Nel disegno del Giro d’Italia 2026 è stata inserita una sola prova a cronometro e si corre oggi facebook
[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Stage 11: Porcari > Chiavari reddit
Giro d'Italia 2026, Ganna vince la 10^ tappa, Eulalio in maglia rosaDopo la pausa del lunedì, oggi si riparte con la decima frazione: lunga 42 chilometri, pianeggiante, si snoda da Viareggio a Massa ed è l’unica cronometro di questa edizione. Il percorso è quasi del t ... tg24.sky.it
Giro D'italia: tutteSolo due corridori hanno vinto più di Ganna nelle prove contro il tempo nella storia della corsa rosa: Eddy Merckx (7 vittorie) e Francesco Moser (12) ... gazzetta.it