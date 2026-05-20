Giro d’Italia oggi 11esima tappa | orario percorso e dove vederla in tv in chiaro

Il Giro d'Italia 2026 prosegue con la sua 11esima tappa, in programma oggi, mercoledì 20 maggio. La corsa attraversa un percorso di 195 chilometri, partendo da Porcari e arrivando a Chiavari. L'evento si svolge nel centro Italia e si conclude sulla costa ligure. La tappa sarà trasmessa in diretta in chiaro, permettendo agli appassionati di seguire i momenti principali della gara. La gara coinvolge numerosi ciclisti professionisti e si svolge in condizioni climatiche variabili.

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