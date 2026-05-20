Giro d’Italia oggi 11esima tappa | orario percorso e dove vederla in tv in chiaro

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d'Italia 2026 prosegue con la sua 11esima tappa, in programma oggi, mercoledì 20 maggio. La corsa attraversa un percorso di 195 chilometri, partendo da Porcari e arrivando a Chiavari. L'evento si svolge nel centro Italia e si conclude sulla costa ligure. La tappa sarà trasmessa in diretta in chiaro, permettendo agli appassionati di seguire i momenti principali della gara. La gara coinvolge numerosi ciclisti professionisti e si svolge in condizioni climatiche variabili.

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(Adnkronos) – Torna in strada il Giro d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 20 maggio, la corsa rosa ritorna protagonista con la sua 11esima tappa, che va da Porcari a Chiavari per un totale di 195 chilometri. La seconda settimana si è aperta con la cronometro individuale e prosegue con una frazione impegnativa, che attraversa Toscana e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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