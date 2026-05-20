Giro d' Italia Ganna senza rivali a 55 km h nella decima tappa | sua la crono più veloce di sempre

Durante la decima tappa del Giro d'Italia 2026, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Massa, il ciclista ha stabilito un record per la prova più veloce mai corsa in questa disciplina. Con una velocità media di circa 55 kmh, ha concluso la gara con il miglior tempo, precedendo di oltre un minuto il secondo classificato, un compagno di squadra. La vittoria ha confermato la sua supremazia nella cronometro di questa edizione, in cui ha conquistato anche il miglior risultato di tappa.

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