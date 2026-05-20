Giro d' Italia Ganna senza rivali a 55 km h nella decima tappa | sua la crono più veloce di sempre
Durante la decima tappa del Giro d'Italia 2026, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Massa, il ciclista ha stabilito un record per la prova più veloce mai corsa in questa disciplina. Con una velocità media di circa 55 kmh, ha concluso la gara con il miglior tempo, precedendo di oltre un minuto il secondo classificato, un compagno di squadra. La vittoria ha confermato la sua supremazia nella cronometro di questa edizione, in cui ha conquistato anche il miglior risultato di tappa.
Filippo Ganna ha dominato e vinto l'unica cronometro dell'edizione 2026 del Giro d'Italia.Nella tappa numero 10, la Viareggio-Massa di 42 chilometri, il corridore verbanese della Netcompany Ineos ha preceduto il compagno di squadra Thymen Arensman, migliore tra gli uomini di classifica, distante. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard MANQUE le maillot rose sur le contre-la-montre, Ganna s'impose
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna senza rivali, sta dominando!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.
Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna senza rivali. Tocca agli uomini di classifica
Giro d'Italia, Filippo Ganna come Eddy Merckx: stravince la decima tappa a cronometro ed eguaglia il record facebook
Ma è legale una velocità del genere? #Ganna #GirodItalia #Ciclismo #Cycling x.com
[Thread dei Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 10 Viareggio > Massa (2.UWT) reddit
Giro d'Italia, Filippo Ganna come Eddy Merckx: stravince la decima tappa a cronometro ed eguaglia il recordUn immenso Filippo Ganna stravince la decima tappa del Giro d'Italia 2026. La locomotiva di Verbania domina la cronometro da Viareggio a Massa di 42 km con il tempo monstre ... ilgazzettino.it
Giro d'Italia 2026, Ganna vince la 10^ tappa, Eulalio in maglia rosaDopo la pausa del lunedì, oggi si riparte con la decima frazione: lunga 42 chilometri, pianeggiante, si snoda da Viareggio a Massa ed è l’unica cronometro di questa edizione. Il percorso è quasi del t ... tg24.sky.it