Giro d’Italia 20265 | premiati da Autostrade per l’Italia gli agenti eroi prima del via alla tappa Porcari-Chiavari

Prima della partenza della tappa Porcari-Chiavari del Giro d’Italia 2026, sono stati premiati alcuni agenti considerati “eroi” da Autostrade per l’Italia. Il Direttore del Tronco di Firenze ha consegnato i riconoscimenti a rappresentanti del personale che si sono distinti in azioni di intervento e assistenza. L’evento si è svolto alla presenza di rappresentanti dell’azienda e degli organizzatori della corsa ciclistica. La cerimonia si è svolta prima dello start ufficiale della tappa.

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Prima della partenza il Direttore del Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, Roberto Pastore, ha premiato gli agenti Christian Ferrigno e Mario Frattarolo, entrambi della Sottosezione Polizia Stradale di Montecatini Terme (PT), per aver prestato soccorso ad un anziano straniero che camminava in autostrada in stato confusionale. Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Livorno, Primo Dirigente dott. Felice Donati invece, ha assegnato un riconoscimento all’operatore del Tronco di Firenze di Aspi, Michele Battisti, per aver messo in sicurezza prima dell’arrivo dei soccorsi l’autista di un mezzo a GNL e tutta l’area adiacente in seguito a fuoriuscita di Gas L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giro d’Italia 20265: premiati da Autostrade per l’Italia gli “agenti eroi” prima del via alla tappa Porcari-Chiavari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, undicesima tappa Porcari-Chiavari: spazio per gli attaccantiCi avviciniamo ormai sempre di più alla partenza del primo Grande Giro della stagione. Giro d'Italia 2026, il percorso dell'undicesima tappa: da Porcari a ChiavariIl Giro d'Italia arriva in Liguria dopo la cronometro tra Viareggio e Massa, vinta da Filippo Ganna. LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 11 oggi Porcari-Chiavari in diretta, la fuga prosegue e Ballerini lasciaDiretta live Giro tappa 11 mercoledì 20 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Porcari a Chiavari: attenzione alle fughe. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Porcari-Chiavari: orari, percorso, tv. Italiani attesi protagonisti nella fugaSi riparte dopo la cronometro al Giro d’Italia 2026. Oggi in scena l’undicesima tappa, da Porcari a Chiavari, andiamola a scoprire nel dettaglio con ... oasport.it