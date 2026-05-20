Giro d’Italia 2026 | premiati da Autostrade per l’Italia gli agenti eroi prima del via alla tappa Porcari-Chiavari
Prima della partenza della tappa Porcari-Chiavari del Giro d’Italia 2026, sono stati premiati alcuni agenti considerati “eroi” da Autostrade per l’Italia. Il Direttore del Tronco di Firenze ha consegnato riconoscimenti a persone che si sono distinte in interventi di soccorso o assistenza lungo le strade gestite dall’azienda. L’evento si è svolto in un clima di festa, con la presenza di numerosi rappresentanti e volontari coinvolti nell’organizzazione e nella sicurezza della corsa ciclistica.
Prima della partenza il Direttore del Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, Roberto Pastore, ha premiato gli agenti Christian Ferrigno e Mario Frattarolo, entrambi della Sottosezione Polizia Stradale di Montecatini Terme (PT), per aver prestato soccorso ad un anziano straniero che camminava in autostrada in stato confusionale. Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Livorno, Primo Dirigente dott. Felice Donati invece, ha assegnato un riconoscimento all’operatore del Tronco di Firenze di Aspi, Michele Battisti, per aver messo in sicurezza prima dell’arrivo dei soccorsi l’autista di un mezzo a GNL e tutta l’area adiacente in seguito a fuoriuscita di Gas L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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