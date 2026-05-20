Giro d’Italia 2026 | premiati da Autostrade per l’Italia gli agenti eroi prima del via alla tappa Porcari-Chiavari

Prima della partenza della tappa Porcari-Chiavari del Giro d’Italia 2026, sono stati premiati alcuni agenti considerati “eroi” da Autostrade per l’Italia. Il Direttore del Tronco di Firenze ha consegnato riconoscimenti a persone che si sono distinte in interventi di soccorso o assistenza lungo le strade gestite dall’azienda. L’evento si è svolto in un clima di festa, con la presenza di numerosi rappresentanti e volontari coinvolti nell’organizzazione e nella sicurezza della corsa ciclistica.

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