Giro d’Italia 2026 Narvaez vince 11? tappa | Eulalio resta in rosa

Nell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, che si è conclusa a Chiavari, l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez ha conquistato la vittoria. Questa è la terza vittoria dell’atleta in questa edizione della corsa. L’arrivo nel centro ligure ha visto anche la conferma della maglia rosa, ancora indossata dal corridore in testa alla classifica generale.

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