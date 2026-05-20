Il Giro d'Italia 2026 prosegue con la dodicesima tappa, che si snoda da Imperia a Novi Ligure. Dopo la vittoria nella volata di Chiavari, conquistata dall’atleta ecuadoriano Narvaez, la corsa riprende il suo percorso attraversando la Liguria e arrivando in Piemonte. La tappa si presenta come un’occasione per i velocisti di mettersi in mostra, offrendo un tracciato che punta a favorire gli atleti più veloci. La frazione si inserisce nel fitto programma della gara, che conta diverse altre tappe in programma.

Dopo la volata di Chiavari vinta dall'ecuadoriano Narvaez, il Giro riparte dalla Liguria per arrivare in Piemonte e strizza l'occhio ai velocisti. Dodicesima tappa, giovedì 21 maggio, Imperia-Novi Ligure, km 175, per velocisti. Il via alle 13.05. E' una Milano-Sanremo al contrario: dopo un primo passaggio nell’entroterra di Imperia fino a Pieve di Teco, la tappa percorre, da Albenga a Savona, la via Aurelia in senso opposto a quello della Classicissima. Uscendo da Savona, si scalano Colle Giovo e Bric Berton, due Gpm di terza categoria, che immettono nella Pianura Padana da dove, con alcuni brevi saliscendi, si raggiunge Novi Ligure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso della dodicesima tappa: da Imperia a Novi Ligure

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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