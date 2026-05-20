Giro 2026 tappa 12 | percorso favoriti e orari tv

Il Giro d’Italia 2026 prosegue con la dodicesima tappa, partendo da Chiavari. La fuga di giornata si è conclusa con una volata tra due corridori, che sono riusciti a distanziare di pochi secondi altri tre tentativi di fuga. Tra i favoriti per questa frazione ci sono alcuni atleti che hanno partecipato alla fuga, mentre gli orari di trasmissione in tv sono stati confermati per tutta la giornata. La corsa si preannuncia ancora ricca di emozioni e sorprese.

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Chiavari, 20 maggio 2026 – Fuga doveva essere e fuga è stata. L’undicesima tappa del Giro d’Italia è stata decisa da una volata a due tra i fuggitivi Jhonatan Narvaez ed Enric Mas, abili a distanziare di qualche secondo Diego Ulissi, Chris Harper e Aleksandr Vlasov, gli altri temerari di giornata. Alla fine ha vinto l'ecuadoriano, come da pronostico, in una mini volata senza storia. In classifica generale non è successo nulla a parte la risalita di Harper in decima posizione a 4’09 da Eulalio, la maglia rosa. Il portoghese ripartirà giovedì con 27 secondi su Jonas Vingegaard e 1’57” su Thymen Arensman, mentre il primo azzurro resta Giulio Pellizzari nono a 3’36” da Eulalio e circa 3 minuti da Vingegaard. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro 2026 tappa 12: percorso, favoriti e orari tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026 tappa 5: percorso, favoriti e orari tvCosenza, 12 maggio 2026 – Doveva essere una tappa tranquilla la quarta del Giro 2026, forse per velocisti, invece il ritmo fatto dalla Movistar sul... Giro d’Italia 2026 tappa 6: percorso, favoriti e orari tvPotenza, 13 maggio 2026 – È cambiata ancora la maglia rosa al Giro d’Italia 2026. Join the live update for Giro d’Italia 2026: Undicesima Tappa. Follow our real-time coverage, live tracking, and updated results as the race heads into the Levante’s climbs. Tune in from 12:20 with full visuals and in-depth analysis. Read more: x.com Giro 2026 tappa 12: percorso, favoriti e orari tvLa corsa rosa al giro di boa, si arriva a Novi Ligure in una tappa disegnata per i velocisti. I big lasceranno la condotta della gara alle squadre degli sprinter e le energie verranno preservate per l ... sport.quotidiano.net [Thread di Corsa] 2026 Giro d'Italia - Tappa 10 Viareggio > Massa (2.UWT) reddit Giro d'Italia, la 12^ tappa da Imperia a Novi Ligure: percorso e altimetriaC'è un po' di tutto in questa 12^ tappa, che porterà il Giro dalla Liguria al Piemonte. Dal mare alla Pianura Padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girarde ... sport.sky.it