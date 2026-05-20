Il Giro del 2026 si presenta come una grande occasione per tentare di battere il record stabilito dall'americano Andy Hampsten. La sfida si concentra sulla possibilità di superare le prestazioni degli atleti statunitensi, che negli ultimi anni sono scomparsi dalle prime posizioni delle classifiche generali. La competizione si svolge su un percorso che potrebbe favorire i corridori più forti, con tappe impegnative e salite decisive. Restano da vedere quali atleti riusciranno ad emergere in questa edizione.

? Punti chiave Chi potrà finalmente superare il record storico di Andy Hampsten?. Come hanno fatto gli americani a sparire dalle classifiche generali?. Quali sono le reali possibilità di successo per i corridori Kuss e Sheffield?. Perché il primato di Hampsten resiste ancora dopo trentotto anni?.? In Breve Tyler Hamilton secondo nel 2002, Brandon McNulty ottavo nel 2025.. Kuss gregario di Vingegaard punta a una tappa nel Giro 2026.. LeMond, Horner e Kuss hanno vinto sei Grand Tour storici.. Ron Kiefel e Hampsten vinsero tappe nel 1985 con il 7-Eleven.. Trentotto anni dopo il trionfo di Andy Hampsten, la ricerca di un nuovo leader americano al Giro d’Italia si apre con nuove speranze e sfide tattiche durante l’edizione 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro 2026: la sfida per spezzare il record americano di Hampsten

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