Giovani impresa e creatività | boom di iscrizioni all’Armani Tribute

Nelle ultime settimane, l’evento “Armani Tribute. Business, Moda, Arte e Territorio: Riflessioni per giovani menti creative” ha attirato numerosi partecipanti. Organizzato dall’associazione ArteViva ETS, si è svolto recentemente in Municipio e ha registrato un aumento significativo delle iscrizioni, coinvolgendo soprattutto un pubblico giovane. L’iniziativa si focalizza su temi legati a moda, arte e territorio, attirando l’attenzione di studenti e appassionati interessati a riflettere sulle connessioni tra creatività e impresa.

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