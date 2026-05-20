Giovani impresa e creatività | boom di iscrizioni all’Armani Tribute
Nelle ultime settimane, l’evento “Armani Tribute. Business, Moda, Arte e Territorio: Riflessioni per giovani menti creative” ha attirato numerosi partecipanti. Organizzato dall’associazione ArteViva ETS, si è svolto recentemente in Municipio e ha registrato un aumento significativo delle iscrizioni, coinvolgendo soprattutto un pubblico giovane. L’iniziativa si focalizza su temi legati a moda, arte e territorio, attirando l’attenzione di studenti e appassionati interessati a riflettere sulle connessioni tra creatività e impresa.
Presentato nelle scorse settimane in Municipio, l’evento “Armani Tribute". Business, Moda, Arte e Territorio: Riflessioni per giovani menti creative”, organizzato dall’associazione ArteViva ETS, sta suscitando grande interesse da parte di un pubblico giovanile, e non solo, registrando un boom di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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