Un giovane di 30 anni, laureato in Lettere antiche, ha un passato musicale come chitarrista in una band. Nonostante si vesta in modo casual e pop, nutre una grande passione per la cultura classica. In particolare, apprezza gli autori greci e romani, ritenendoli capaci di parlare direttamente al cuore. La sua preferenza per i classici si manifesta anche nella sua sensibilità personale, che lo distingue dalla sua formazione e dal suo stile di vita attuale.

Luca Boccalari ha 30 anni, è stato in una band nella quale suonava la chitarra fino a qualche anno fa, si veste in modo pop eppure è laureato in Lettere antiche e adora i classici, che sente più vicini alla sua sensibilità. Diplomato al Verri di Lodi, laureato in Statale a Milano, insegna Latino e Italiano al liceo ed è tra i fondatori di Kalamos Festival, il festival della letteratura classica che da tre anni attira a Lodi spettatori interessati a immagini, versi e parole di un tempo lontano. Come è nata la passione per le lettere classiche? "Mi sono appassionato alla cultura classica perché il mondo classico parlava delle stesse quattro tematiche di cui parliamo noi, ovvero morte, vita, amore e religione, ma lo faceva proprio bene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovane controcorrente: "Adoro la cultura classica. Gli autori greci e romani sapevano toccare il cuore"

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