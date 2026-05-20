Un giovane è stato aggredito a Milano in circostanze ancora da chiarire. Durante il processo abbreviato, il pubblico ministero ha richiesto 12 anni di reclusione per uno degli imputati e 10 anni per l’altro. L’avvocato della famiglia dell’aggressore ha commentato l’incidente, sollevando dubbi sulla versione fornita in tribunale e parlando di un possibile limite al diritto di difesa. La corte penale ascolterà le parti nei prossimi giorni, mentre si svolgono le udienze preliminari.

Il pubblico ministero ha chiesto 12 anni di reclusione per Alessandro Chiani e 10 per Ahmed Atia nel corso della prima udienza del rito abbreviato a carico dei due imputati davanti alla corte penale del tribunale di Milano. I due ragazzi sono accusati dell’accoltellamento di Davide Simone Cavallo, studente 22enne della Bocconi, la notte del 12 ottobre 2025 in corso Como: cinque ragazzi del Monzese lo hanno aggredito per rapinargli cinquanta euro, lasciandolo paralizzato. “Sentirsi dire che una coltellata è stata data per un gioco alle due di notte è qualcosa che ti fa davvero dire basta: c’è un limite anche al diritto di difesa “. A dirlo è Luca Degani, avvocato del padre della vittima, a margine dell’udienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giovane aggredito a Milano, l'avvocato della famiglia: "Coltellata data per gioco? C'è un limite al diritto di difesa"

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Sparatoria Rogoredo, i dubbi sulla versione del poliziotto - 1mattina News 29/01/2026

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