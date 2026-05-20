Giovane aggredito a Milano Davide Cavallo arriva in tribunale insieme al padre
Un giovane studente di 22 anni, rimasto invalido dopo un’aggressione avvenuta la sera del 12 ottobre 2025 in zona corso Como a Milano, si è presentato in tribunale accompagnato dal padre. L’episodio ha portato all’apertura di un procedimento legale, con il ragazzo che si è recato in aula per seguire l’udienza. La presenza del familiare era evidente, mentre si attendono sviluppi sul caso e eventuali ulteriori accertamenti.
Davide Cavallo, lo studente 22enne della Bocconi rimasto invalido dopo essere stato aggredito la notte del 12 ottobre 2025 in zona corso Como, è arrivato in tribunale a Milano accompagnato dal padre. Il pubblico ministero di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni di reclusione per Alessandro Chiani e 10 per Ahmed Atia, nel corso della prima udienza del processo con rito abbreviato a carico dei due imputati davanti al gup Alberto Carboni. Giovane aggredito a Milano, l'avvocato della famiglia: "Coltellata data per gioco? C'è un limite al diritto di difesa" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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