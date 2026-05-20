Giovane aggredito a Milano Davide Cavallo arriva in tribunale insieme al padre

Da lapresse.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane studente di 22 anni, rimasto invalido dopo un’aggressione avvenuta la sera del 12 ottobre 2025 in zona corso Como a Milano, si è presentato in tribunale accompagnato dal padre. L’episodio ha portato all’apertura di un procedimento legale, con il ragazzo che si è recato in aula per seguire l’udienza. La presenza del familiare era evidente, mentre si attendono sviluppi sul caso e eventuali ulteriori accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Davide Cavallo, lo studente 22enne della Bocconi rimasto invalido dopo essere stato aggredito la notte del 12 ottobre 2025 in zona corso Como, è arrivato in tribunale a Milano accompagnato dal padre. Il pubblico ministero di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni di reclusione per Alessandro Chiani e 10 per Ahmed Atia, nel corso della prima udienza del processo con rito abbreviato a carico dei due imputati davanti al gup Alberto Carboni. Giovane aggredito a Milano, l'avvocato della famiglia: "Coltellata data per gioco? C'è un limite al diritto di difesa" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

giovane aggredito a milano davide cavallo arriva in tribunale insieme al padre
© Lapresse.it - Giovane aggredito a Milano, Davide Cavallo arriva in tribunale insieme al padre
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milano, aggressione allo studente: il 18enne in carcere ammette non capivamo la gravità

Video Milano, aggressione allo studente: il 18enne in carcere ammette non capivamo la gravità

Sullo stesso argomento

Giovane aggredito a Milano, l'avvocato della famiglia: "Coltellata data per gioco? C'è un limite al diritto di difesa"Il pubblico ministero ha chiesto 12 anni di reclusione per Alessandro Chiani e 10 per Ahmed Atia nel corso della prima udienza del rito abbreviato a...

Francia, Sarkozy arriva al tribunale di Parigi insieme a Carla Bruni: "Sono innocente"L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha ribadito la propria innocenza, dichiarando, durante un’udienza d’appello a Parigi, che nemmeno un...

davide cavallo giovane aggredito a milanoGiovane aggredito a Milano, Davide Cavallo arriva in tribunale insieme al padreDavide Cavallo, lo studente 22enne della Bocconi rimasto invalido dopo essere stato aggredito la notte del 12 ottobre 2025 in zona corso Como, è arrivato in ... lapresse.it

MILANO AGGREDITO Davide Simone Cavallo, aggredito a Milano: A 22 anni ho perso l’uso delle gambe, ma non la voglia di vivereDavide Simone Cavallo ha 22 anni ed è lo studente della Bocconi aggredito e accoltellato la notte del 12 ottobre 2025 in zona corso Como ... statoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web