Giovane aggredito a Milano Davide Cavallo arriva in tribunale insieme al padre

Un giovane studente di 22 anni, rimasto invalido dopo un’aggressione avvenuta la sera del 12 ottobre 2025 in zona corso Como a Milano, si è presentato in tribunale accompagnato dal padre. L’episodio ha portato all’apertura di un procedimento legale, con il ragazzo che si è recato in aula per seguire l’udienza. La presenza del familiare era evidente, mentre si attendono sviluppi sul caso e eventuali ulteriori accertamenti.

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