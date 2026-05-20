Giovane accoltellato a Milano legale Davide | È scosso da condanna a 20 anni

Un giovane di 22 anni è stato accoltellato a Milano in corso Como il 12 ottobre 2025 da un gruppo di giovani. L'aggressore, un ragazzo di 19 anni, è stato condannato a 20 anni di reclusione. Il legale del ferito ha dichiarato che il suo assistito è molto scosso dalla sentenza. L'episodio ha provocato grande attenzione nel quartiere e ha portato alla condanna definitiva del responsabile. La vicenda resta al centro di discussioni sulla sicurezza urbana.

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Davide Simone Cavallo, il 22enne accoltellato in corso Como il 12 ottobre 2025 da un ‘branco’ di giovanissimi, “è molto scosso” dalla condanna a 20 anni per il suo aggressore, il 19enne Alessandro Chiani. Lo affermano i legali del giovane e della famiglia, gli avvocati Giovanni Azzena, Luca Lazzaroni e Luca Degani, dopo la lettura del dispositivo. “Siamo tutti scossi – ha detto Azzena, difensore dello studente parte civile nel processo per tentato omicidio – perché quando viene comminata una pena del genere a un ragazzo di 18 anni non si può che restare colpiti”. “Credo che il messaggio più importante di oggi – ha aggiunto – sia questo abbraccio che c’è stato all’esito delle conclusioni delle difese tra Davide e i due imputati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giovane accoltellato a Milano, legale Davide: "È scosso da condanna a 20 anni" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Studente accoltellato in corso Como a Milano, ecco le condanne Sullo stesso argomento Studente accoltellato a Milano: condanna a 20 anni, Davide sceglie di abbracciare i suoi aggressoriABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza del tribunale Il giudice per l’udienza preliminare di Milano, Alberto Carboni, ha condannato a 20 anni di... Giovane accoltellato a Milano, iI legale di Chiani: “Davide Cavallo ha grande spessore morale”Al termine dell’udienza del processo con rito abbreviato davanti al GUP Alberto Carboni, Davide Simone Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori prima... Poco fa a Milano le condanne per il caso di Davide Cavallo, picchiato e rapinato per 50 euro: venti anni al giovane che lo ha accoltellato, 10 mesi al coimputato, accusato di omissione di soccorso @TgrRai Lombadia #IoSeguoTgr Lorenzo Galeazzi in diretta n x.com Giovane accoltellato a Milano, iI legale di Chiani: Davide Cavallo ha grande spessore moraleAl termine dell’udienza del processo con rito abbreviato davanti al GUP Alberto Carboni, Davide Simone Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori prima che la ... lapresse.it Milano, 20 di anni di carcere per il giovane che ha accoltellato e reso invalido lo studente della Bocconi (che lo abbraccia in aula)Davide Cavallo fu gravemente ferito per una rapina di appena 50 euro. Prima della sentenza l'abbraccio tra il bocconiano e gli imputati: Spero diventino persone migliori ... affaritaliani.it