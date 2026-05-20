Giovane accoltellato a Milano condanne a 20 e 19 anni di reclusione
Un giovane di 22 anni è stato accoltellato a Milano in seguito a una rapina avvenuta poco prima, durante la quale i due aggressori avevano sottratto una banconota da 50 euro. Questa mattina il gup Alberto Carboni ha condannato a 20 anni di reclusione uno dei due imputati maggiorenni, riconosciuto responsabile del tentato omicidio. L’altro imputato è stato condannato a 19 anni di carcere. La vicenda si è svolta nel centro della città e i due uomini sono stati arrestati poco dopo l’aggressione.
AGI - Il gup di Milano, Alberto Carboni, ha condannato in abbreviato a 20 anni di reclusione uno dei due imputati maggiorenni ritenuti responsabili del tentato omicidio di Davide Cavallo, un ragazzo di 22 anni che avevano poco prima rapinato di una banconota di 50 euro. La pena più alta è stata data all'esecutore materiale delle coltellate, Alessandro C., 19 anni, mentre inferiore è stata quella per il "palo" Ahmed A., 18 anni, condannato a 10 mesi per omissione di soccorso. . 🔗 Leggi su Agi.it
Ragazzo accoltellato a Milano, legale di uno degli accusati: «Il ragazzo ha risposto»
Sullo stesso argomento
Battleship, arriva il verdetto per altri 8 imputati: inflitte condanne per oltre 30 anni di reclusioneEmessa ieri la sentenza nel processo ordinario scaturito dall’inchiesta sull’associazione “Caracciolo-Montenegro”, impegnata in affari di droga negli...
Ragazzo di 20 anni preso per la testa e accoltellato alla gola in via Farini a Milano: si cerca l’aggressoreL'agguato si è verificato ieri, domenica 19 aprile, intorno alle 14 in via Farini a Milano.
Processo agli aggressori di Davide Cavallo: il giovane accoltellato arriva in aula con i genitori milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Giovane accoltellato a Milano, difensore Chiani: Non voleva uccidere, ha chiesto a Chat GptDal nostro punto di vista non c’è il tentato omicidio: dà due coltellate, poi ... msn.com
Milano, 12 maggio 2026 – E' commovente la lettera del giovane bocconiano 22enne accoltellato lo scorso ottobre da 5 ragazzi - due dei quali maggiorenni - a scopo di rapina. Porgendo la mia piena solidarietà al ragazzo, sottolineo come ormai l'uso criminal - Facebook facebook
Davide Cavallo, lo studente accoltellato a Milano, arriva in tribunale insieme al padre(LaPresse) Davide Cavallo, lo studente 22enne della Bocconi rimasto invalido dopo essere stato aggredito la notte del 12 ottobre 2025 in zona corso Como, è arrivato in tribunale a Milano accompagnato ... video.corriere.it