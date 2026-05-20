Giovane accoltellato a Milano condanne a 20 e 19 anni di reclusione

Un giovane di 22 anni è stato accoltellato a Milano in seguito a una rapina avvenuta poco prima, durante la quale i due aggressori avevano sottratto una banconota da 50 euro. Questa mattina il gup Alberto Carboni ha condannato a 20 anni di reclusione uno dei due imputati maggiorenni, riconosciuto responsabile del tentato omicidio. L’altro imputato è stato condannato a 19 anni di carcere. La vicenda si è svolta nel centro della città e i due uomini sono stati arrestati poco dopo l’aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui