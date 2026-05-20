Giornate del cinema romeno alla Casa del Cinema
Durante le giornate dedicate al cinema romeno presso la Casa del Cinema, si svolgono proiezioni di film provenienti dalla Romania. L’evento si inserisce nelle celebrazioni dell’Anno Culturale Romania–Italia, con l’obiettivo di mettere in mostra le produzioni cinematografiche del paese europeo. La rassegna offre un'occasione per conoscere diverse pellicole romene, che vengono presentate al pubblico attraverso anteprime e proiezioni speciali. L’evento si svolge in diverse giornate e coinvolge vari registi e attori del cinema romeno.
Nell’ambito delle celebrazioni per l’Anno Culturale Romania–Italia, la grande cinematografia dell'Est torna protagonista nella Capitale.Dal 20 al 24 maggio, la Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni 1) ospita la rassegna “Romania sul grande schermo”.Cinque serate dedicate al cinema romeno. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Da 20 al 24 maggio LE GIORNATE DEL CINEMA ROMENO vi aspettano a INGRESSO LIBERO! Cinque serate dedicate al cinema romeno contemporaneo, tra autori affermati e nuove voci, per raccontare una cinematografia pluripremiata, vitale e sempre p - Facebook facebook
Sono Luca Lampariello, poliglotta, coach linguistico, YouTuber e fondatore della SMART Language Learning Academy... qui per rispondere alle vostre domande! reddit
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