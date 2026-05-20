Giornate del cinema romeno alla Casa del Cinema

Durante le giornate dedicate al cinema romeno presso la Casa del Cinema, si svolgono proiezioni di film provenienti dalla Romania. L’evento si inserisce nelle celebrazioni dell’Anno Culturale Romania–Italia, con l’obiettivo di mettere in mostra le produzioni cinematografiche del paese europeo. La rassegna offre un'occasione per conoscere diverse pellicole romene, che vengono presentate al pubblico attraverso anteprime e proiezioni speciali. L’evento si svolge in diverse giornate e coinvolge vari registi e attori del cinema romeno.

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