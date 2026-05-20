Giornata mondiale della biodiversità | Tenute Lu Spada celebra con i nuovi bianchi biologici

In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, Tenute Lu Spada ha annunciato il lancio di nuovi vini bianchi biologici. La cantina si dedica alla coltivazione della terra rispettando i principi dell'agricoltura biologica, con attenzione alla varietà delle colture e alla salvaguardia dell'ambiente. La produzione si concentra sulla valorizzazione delle risorse locali e sulla tutela delle specie presenti nei vigneti. La giornata è stata celebrata con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla biodiversità agricola.

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