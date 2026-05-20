Giornata dedicata alla biodiversità
Oggi, tra le 10 e le 13, il Museo di storia naturale della Maremma in provincia di Grosseto organizza la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. L’evento è dedicato alla tutela del patrimonio genetico delle specie agricole italiane e alla promozione delle produzioni locali. La manifestazione coinvolge diversi esperti e rappresentanti delle realtà agricole del territorio, puntando a sensibilizzare sul valore delle varietà autoctone e delle pratiche sostenibili.
GROSSETO Oggi, dalle 10 alle 13, il Museo di storia naturale della Maremma ospiterà la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, iniziativa dedicata alla tutela del patrimonio genetico agricolo italiano e alla valorizzazione delle produzioni locali. La ricorrenza, istituita dalla legge 194 del 2015, richiama ogni anno l’attenzione sull’importanza della biodiversità per l’ agricoltura, l’ ambiente e l’ identità dei territori, promuovendo la conservazione di varietà vegetali, razze animali autoctone e pratiche agricole tradizionali. Nel corso della mattinata interverranno esperti, ricercatori e rappresentanti di enti e associazioni impegnati nella salvaguardia dell’ agrobiodiversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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