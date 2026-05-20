Giorgio Pasotti porta in scena I fatti di Marcinelle con la regia e le musiche di Davide Cavuti ad Atessa e Vacri

A Atessa e Vacri si tiene la prima nazionale dello spettacolo “I fatti di Marcinelle”, scritto e diretto da Davide Cavuti, che anche cura le musiche. L’evento vede la partecipazione speciale di Giorgio Pasotti, noto attore italiano. Lo spettacolo è prodotto dalla “Stefano Francioni Produzioni” e fa parte di un progetto speciale per il 2026, finanziato dal Fnsv del Ministero della Cultura. La rappresentazione affronta i fatti legati alla tragedia mineraria di Marcinelle.

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